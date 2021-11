Ausstellung : Ausstellung in Schaufenstern in Bitburg

„Im Fokus“ heißt die aktuelle Ausstellung in der Trierer Straße 48 in Bitburg mit Bildern der Künstlerin Friederike M. Bahr. Foto: Kunstkreis Beda

Bitburg (red) „Im Fokus“ – so lautet der Titel der Ausstellung vom Kunstkreis Beda in den Schaufenstern des ehemaligen Schelwat-Hauses in der Trierer Straße 48 in Bitburg. Bis zum 14. Januar zeigt die Tier- und Naturmalerin Friederike M. Bahr aus Hontheim bei Wittlich einen Querschnitt ihrer Arbeiten.

Der Kunstkreis Beda gestaltet seit Anfang 2020 das ehemalige Schaufenster des Schelwat-Geschäfts in der Trierer Straße 48 in Bitburg. „Im Fokus“ heißt die aktuelle Schau dort mit Bildern der heute in Hontheim bei Wittlich lebenden Künstlerin Friederike M. Bahr. Foto: Kunstkreis Beda

Der Kunstkreis Beda gestaltet nun auch das Schaufenster des ehemaligen Haushaltswarengeschäfts Gangolf in Bitburg regelmäßig neu. Das Motto dazu: „Lokalkolorit“. Foto: Kunstkreis Beda