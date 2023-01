Polizei ermittelt weiter : Automatensprengung in Bitburg: Täter haben Beute gemacht

Bitburg/Mainz Bei der Geldautomatensprengung vor einer Woche in Bitburg ist Geld erbeutet worden. Wie viel, das will die Polizei nicht sagen. Aber: Aktuelle Zahlen aus dem Land geben eine Richtung, was möglich ist.

Die Ermittlungen gegen die Täter, die in der Nacht zum Dienstag, 17. Januar, einen Geldautomaten am Edeka-Markt in Bitburg gesprengt haben, laufen weiter. Die Gruppe hatte den Automaten gegen 1.50 Uhr in der Nacht gesprengt und flohen in einem dunklen Audi. Dieser wurde einige Minuten später auf der A60 in Richtung Belgien gesehen.

In diese Richtung scheinen auch die Ermittlungen zu laufen. Denn auch wenn die Polizei aus ermittlungstaktischen Gründen keine Details nennen will, teilt der stellvertretende Pressesprecher des Polizeipräsidiums Trier, Karl-Peter Jochem, mit, dass die deutschen Ermittler mit den belgischen Behörden weiterhin im Austausch stünden. Die Zusammenarbeit sei sehr positiv, sagt Jochem weiter.

Keine Angaben zu Höhe der Beute

Mittlerweile steht fest, dass die Gruppe nicht unerfolgreich war: „Ich kann mitteilen, dass die Täter bei dieser Tat Bargeld erbeutet haben“, sagt Karl-Peter Jochem auf Nachfrage unserer Zeitung. Über die Höhe der Beute macht die Polizei grundsätzlich keine Angaben. Auch zum Sachschaden kann die Polizei keine Angaben machen.

Welchen Schaden eine solche Sprengung verursachen kann, lässt sich jedoch abschätzen, wenn man auf Aussagen des rheinland-pfälzischen Innenministers Michael Ebling (SPD) blickt. Ebling teilte am Dienstag in Mainz mit, dass in diesem Jahr bereits fünf Geräte gesprengt worden seien. 2022 hatte es im Land 56 solcher Taten gegeben. Der Gesamtschaden dieser Taten aus dem Vorjahr belief sich nach Eblings Angaben auf weit mehr als acht Millionen Euro. Diese Summe teilt sich auf sechs Millionen Euro Sachschaden und zwei Millionen Euro Beute auf. Im Durchschnitt wären dann bei 56 Sprengungen etwas mehr als 142.000 Euro Schaden entstanden und mehr als 35.000 Euro erbeutet worden. Dabei ist zu erwähnen, dass es nicht immer gelingt, Geld zu erbeuten – wie zum Beispiel Ende Dezember in Trierweiler, als die Täter ohne Beute flohen.

So will das Land die Automaten besser schützen

Um zu Verhindern, dass die Automaten erfolgreich geknackt werden, setzen viele Banken Sicherheitsmaßnahmen ein. Inwieweit das in Bitburg der Fall war, will die Polizei nicht sagen. Medienberichten zufolge ist es jedoch sehr kostspielig und mit bürokratischen Hürden verbunden, diese Automaten beispielsweise mit Einfärbesystemen auszustatten.