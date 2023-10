Straßenbauer in den Startlöchern Wo hakt es denn beim Bau der Nord-Ost-Tangente?

Gleich mehrere Brücken und Wasserdurchlässe und auch der Kreisverkehr an der Albachstraße sind schon fertig, alle Grundstücksfragen sind geklärt, im Grunde könnte der Bau der Nord-Ost-Tangente beginnen, doch noch ist das Mega-Projekt, mit dem eine deutliche Entlastung des Verkehrs in der Bitburger Innenstadt erreicht werden soll, nicht ausgeschrieben. Dabei hoffte Harald Enders, Leiter des Landesbetriebs Mobilität (LBM) Gerolstein, doch in diesem Frühjahr noch, dass es nun schnell vorangehen wird.