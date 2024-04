Die Wünsche der Besucher Verbrannter Baum am Spittel in Bitburg entfernt

Bitburg · Landschaftsgärtner haben am vergangenen Montag die kleine Zerreiche in der Bitburger Innenstadt entfernt. Ein Ersatzbaum steht bereits fest. Was Besucher darüber hinaus für den Spittel fordern.

16.04.2024 , 11:22 Uhr

Landschaftsgärtner haben am Montag, 15. April, die Zerreiche am Spittel in Bitburg entfernt. Foto: TV/Leila Zimmer