(red) Der Vorstand der Volksbank Eifel, Andreas Theis, hat die Patenschaft über den Baum des Jahres, die Flatterulme, übernommen. Bei der Pflanzung waren Kinder aus der Kita „Abenteuerland“ in Bitburg mit dabei.

Dabei haben sie Andreas Theis tatkräftig unterstützt. Mit einem Frühlingslied und einem Tanz der Kinder wurde ein würdiger Rahmen geschaffen. Als Erinnerung an den schönen Tag in der Natur erhielten die Kinder ein Insektenhotel, das noch am gleichen Tag auf dem Gelände der Kita aufgestellt wurde. ⇥Foto: privat