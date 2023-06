Baustelle in Bitburg Bald wieder freie Fahrt in Prümer Straße und Rautenberg – Was passiert mit den Parkplätzen?

Bitburg · An einer viel befahrenen und beparkten Straße in Bitburg wird aktuell gebaggert – was für Verkehrseinschränkungen sorgt. Aber die Stadt hat gute Nachrichten.

05.06.2023, 06:59 Uhr

An der Kreuzung Rautenberg/Prümer Straße in Bitburg wird gebaggert. Dort wird der Fahrbahnbelag erneuert. Foto: TV/Christian Thome

Von Christian Thome Redaktion Eifel

Einiges auf der Zielgeraden, manches noch nicht: Wie die Stadt Bitburg auf Nachfrage unserer Zeitung mitteilt, sind die Arbeiten an der Kreuzung Rittersdorfer Straße/Prümer Straße/Schlangenpfädchen in Bitburg fertig. Dort wurden „dringend notwendige Umbaumaßnahmen der Verkehrs- und Gehwegführung ausgeführt“, sagt Stadtsprecher Werner Krämer.