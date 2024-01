Verkehrssicherheit Neue Radwege verunsichern Autofahrer – Hier ein Blick auf die gültigen Regeln

Das Auto dominiert die Mobilität in der Eifel. Der öffentliche Personennahverkehr wurde zwar ausgebaut, doch nicht jeder kommt mit den Taktungen und den mitunter doch recht langen Fahrzeiten zurecht. Radfahren wiederum wird oder besser gesagt wurde bisher vor allem als Freizeitbeschäftigung wahrgenommen, auch weil es teils an guten und vor allem sicheren Radwegen fehlt – oder besser: fehlte. Vor allem in Bitburg fällt sehr deutlich auf, dass die Verkehrswende auch auf dem Land angekommen ist. Spätestens als im Frühsommer ab Juni überall in der Stadt rot markierte Fahrradschutzstreifen auftauchten, war wohl jedem klar: Man meint es ernst mit der Umsetzung des neuen Radverkehrskonzepts. Das kommt nicht bei jedem Verkehrsteilnehmer gut an.