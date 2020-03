Bitburg bekommt ein Jugendparlament : Bitburg bekommt ein Jugendparlament

KOMMENTAR

Will man junge Menschen für Politik und gesellschaftlich relevante Themen gewinnen, muss man ihnen die Möglichkeit geben, sich einzubringen. Ein Jugendparlament ist da ein Ansatz. Die Frage ist allerdings, ob ein solches Gremium, das ohnehin nur eine beratende Funktion hat, noch zeitgemäß ist und ob es sich die Stadt damit nicht auch ein wenig zu einfach macht. Wird ein Jugendparlament nämlich nach ein paar Jahren wieder aufgelöst – und das passiert oft-, wird das dann gerne mit Politikverdrossenheit und dem fehlenden Interesse der Jugend begründet.

Das dem keineswegs so ist, zeigen erfolgreiche Bewegungen wie Fridays for Future. Die meisten jungen Menschen benötigen und wollen keine starren, politischen Institutionen, um ihrem Anliegen Gehör zu verschaffen. Im Gegenteil: Sie sind über die sozialen Medien bestens vernetzt, engagieren sich lieber projektbezogen und setzen sich für Themen ein, die ihnen wichtig sind. Aufgabe der Erwachsenen und politisch Verantwortlichen muss es sein, diese Anliegen ernst zu nehmen. Wenn die Jugend in Bitburg dazu ein Jugendparlament benötigt und wünscht, sollte die Stadt es auch einrichten - keine Frage. Das aber sollte man erst einmal mit der Jugend klären, bevor man ihnen etwas überstülpt, was in dieser Form vielleicht gar nicht gewünscht ist.

eifel@volksfreund.de