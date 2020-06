Jetzt klappt es doch, wenn auch in abgespeckter Form : Motor aus, Film ab: Bald auch in Bitburg

So saht es im Trierer Messepark aus, als dort Mitte Mai Grease gezeigt wurde. Foto: TV/Katharina Fäßler

Bitburg Bitburg bekommt ein Autokino. Zumindest für ein Wochenende. Das Ganze ist auf dem Flugplatzgelände geplant. Welche Filme gezeigt werden, ist noch offen.

Erst war Bitburg ganz weit vorn, dann hinten und nun wieder dabei. Nach Prüm, Trier, Daun und Wittlich wird nun auch in Bitburg ein Autokino geben. Und zwar am Wochenende vom 28. und 29. August.

Möglich macht das der Energieversorger Innogy, wie Stadtpressesprecher Werner Krämer mitteilt. „Die sind an uns herangetreten und da haben wir natürlich gesagt, dass wir das als Stadt absolut unterstützen“, sagt Krämer. Das sei doch eine top Sache, nachdem sich die ursprünglichen Pläne zerschlagen haben.

Ursprünglich wollte die Firma Schneider Promotion, derzeit noch Pächter der Stadthalle, ein Autokino für Bitburg auf die Beine stellen. Neben dem Filmtheater sollten auch Konzerte oder Auftritte von Comedians möglich sein. Etwa so, wie im Prümer Freiluftkino, das von belgischen Kinobetreibern in Zusammenarbeit mit Stadt und Verbandsgemeinde und auf Initiative des Gewerbevereins an den Start ging. Dort sind Anfang Juni die Dompiraten aufgetreten. Bei Schneider Promotion fielen Namen wie Brings und Casalla. Doch daraus ist nichts geworden (der TV berichtete).

Der Grund: Für das Unternehmen standen am Ende Aufwand und Ertrag in keinem gesunden Verhältnis. Für den Initiator, der 2009 bereits ein Autokino im Trierer Messepark organisiert hatte, war klar, dass für Leinwand, Technik und Bühne Kosten anfallen, die allein durch die Eintrittsgelder nicht gedeckt werden können. Es wurden Sponsoren gesucht. Aber keine gefunden. Und alleine schien das Projekt Schneider Promotion zu riskant.

Ergebnis: Obwohl die Idee eines Autokinos in der Region Trier in Bitburg bereits Ende April noch vor allen anderen Standorten angedacht war, wurde sie ausgerechnet hier nicht umgesetzt. Das erste Autokino eröffnete am 9. Mai in Prüm. Es folgten jene in Trier, Daun und an Pfingsten in Wittlich.

Während die Projekte in Wittlich und Daun nur für eine begrenzte Zeit liefen, werden in Trier und Prüm nach wie vor Filme gezeigt. In Trier noch bis zum 5. Juli. In Prüm ist noch kein Ende absehbar.

Jetzt folgt Bitburg. Was es in der Kreisstadt dann Ende August zu sehen gibt, ist noch offen. Fest steht aber wo: ein Gelände auf dem Flugplatz, das bereits Schneider Promotion ins Auge gefasst hatte. „Das Grundstück ist ideal“, sagt Krämer. Zum einen, weil dort niemand gestört werde und zum anderen, weil es sich abschließen lasse.

Die Vorführungen sollen gegen 20.30 Uhr beginnen, wenn die Sonne langsam untergeht. Innogy stellt eine Leinwand von acht auf 16 Metern bereit – und dann läuft pro Abend ein Film. „Wahrscheinlich was familienfreundliches“, sagt Krämer. Für Innogy, die das Projekt bundesweit in mehreren Städten für ein Wochenende umsetzen, ist das Werbung. Für Bitburg ein Gewinn.