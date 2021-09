Für Hochwasseropfer : Benefiz-Dart-Event mit Max Hopp bringt 8719 Euro Spenden (Fotos)

Bitburg Ein Weltstar, 100 Dart-Freunde an 16 Scheiben und rund 8700 Euro Spenden für die Flutopfer im Eifelkreis Bitburg-Prüm: Der deutsche Dartprofi und mehrfache WM-Teilnehmer Max Hopp war die Zugnummer beim Benefiz-Dartevent in der Kundenhalle der Kreissparkasse Bitburg-Prüm (KSK) in Bitburg.

Gemeinsam mit Streif-Haus aus Weinsheim hatte die Kreissparkasse diese Veranstaltung organisiert, der Weltstar hatte seine Gage komplett für die Flutopfer im Eifelkreis gespendet. Durch Spenden der beteiligten Unternehmen sowie Einnahmen aus der Tombola kamen insgesamt rund 8700 Euro zusammen, die auf das Spendenkonto des Deutschen Roten Kreuzes zur Linderung der Unwetterkatastrophe im Eifelkreis überwiesen werden.

