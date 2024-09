Sattes Programm Ein Hoch auf Bitburg – Zehn Gründe, am Wochenende in die Brauereistadt zu kommen

Vier Mal im Jahr darf eine Stadt einen verkaufsoffenen Sonntag anbieten. Absoluter Traditionstermin in Bitburg ist das erste Septemberwochenende. Nicht nur das Gewerbe in der Innenstadt stellt sich dann vor, auch die Gäßestreppertaufe und das Autofestival werden stets an diesem Wochenende gefeiert. In diesem Jahr dürfte Bitburg aber noch mal voller werden: Stadt und Staatskanzlei laden nämlich zum landesweiten Ehrenamtstag ein. Es gibt also viele Gründe, die dafür sprechen, Samstag und Sonntag in die Brauereistadt zu kommen. Wir fassen sie zusammen.