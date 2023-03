Beratungsstellen „Frau und Beruf“ Berufsberatung für Frauen - Wie der Wiedereinstieg funktioniert

Langsam werden die Kinder größer, sie besuchen die Schule, und das Bedürfnis, wieder in die Arbeitswelt zu tauchen, wird immer stärker. So geht es vielen Frauen, doch der Wiedereinstieg in das Arbeitsleben ist oft schwierig. Die berufliche Weiterentwicklung und die Vereinbarkeit von Familie und Beruf ist für Frauen oft nicht so einfach wie gedacht. Um Unterstützung und Begleitung bei diesen oder ähnlichen Themen zu geben, gibt es nun eine Beratungsstelle namens „Frau und Beruf“ in Bitburg.