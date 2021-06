Kostenlose Angeboten im Stadtbereich : Bitburg bewegt sich – vom Sitztanz bis zum Qi-Gong

Qi-Gong im Freien: So wie hier im Stadtpark Wittlich soll es am 19. Juni auch im Bedagarten zugehen. Foto: m_servi <m_servi@volksfreund.de>

Bitburg Das Netzwerk „Engagierte Stadt“ lädt ein zu kostenlosen Angeboten im Stadtbereich.

Das Netzwerk „Engagierte Stadt Bitburg“ macht im Rahmen der Bewegungstage Rheinland-Pfalz vom 18. bis 20. Juni in der Stadt Bitburg kostenlose Angebote auf öffentlichen Plätzen, die Jung und Alt in Bewegung bringen sollen. Ziel ist es, allen Menschen – auch denjenigen, die bisher aus verschiedenen Gründen oder aufgrund von gesundheitlichen Einschränkungen kaum an Bewegungsangeboten teilgenommen haben – Möglichkeiten zur Stärkung der Gesundheit zu eröffnen.