Staatsanwaltschaft ermittelt : Brandserie im Sommer: War ein Feuerteufel in Bitburg aktiv?

Brandserie im Sommer: War ein Feuerteufel in Bitburg aktiv?

Bitburg Neunmal innerhalb von drei Wochen hat es im Sommer um Bitburg herum gebrannt. Es scheint, als gingen diese Brände auf das Konto eines Feuerteufels, dem dann eine empfindliche Strafe drohen würde.

August dieses Jahres. Die Bitburger Feuerwehr kommt kaum zur Ruhe. Alle paar Tage brennt es rund um die Bierstadt. Mal im Industriegebiet „Auf Merlick“, mal auf dem Flugplatz, mal bei Mötsch. Neunmal züngeln die Flammen innerhalb von 20 Tagen in der gleichen Gegend. Es scheint, als sei die Trockenheit derart schlimm, dass sich immer wieder Flächenbrände entwickeln. Besonders im vergangenen Sommer war das ein Problem, auch über die Eifel hinaus warnen Experten – darunter auch der Brand- und Katastrophenschutzinspektor des Eifelkreises Jürgen Larisch – vor der extremen Dürre und der dadurch entstehenden Brandgefahr.

Doch schon Ende August kamen Zweifel daran auf, ob es sich bei den Gründen für die Brände „nur“ um Natureinflüsse handelt: „Dass eine ganze Reihe von Feuern auf so einem doch eng eingrenzbaren Gebiet zufällig ausbrechen, ist schon eher ungewöhnlich“, sagte der Leiter der Polizeiinspektion Bitburg, Mike Thull, damals. Einen konkreten Verdacht gab es zu dieser Zeit nicht, aber: „Es wird ermittelt. Soviel steht fest. Erst einmal mit dem Anfangsverdacht der ‚fahrlässigen Herbeiführung einer Brandgefahr’“, sagte Thull. Was die Beamten ebenfalls auf die Fährte brachte: Die Brände brachen immer zum Nachmittag – gegen 16 Uhr – aus.

In den Wochen darauf erhärtete sich der Verdacht. Es wird immer deutlicher, dass das Wetter nicht der Auslöser für die Feuer gewesen zu sein scheint. Mittlerweile ermittelt auch die Staatsanwaltschaft. Der Leitende Oberstaatsanwalt der Staatsanwaltschaft Trier, Peter Fritzen, sagt auf Nachfrage unserer Zeitung: „Die Ermittlungen sind noch nicht abgeschlossen. Im Rahmen der Ermittlungen haben sich Verdachtsmomente ergeben, denen derzeit nachgegangen wird.“

Was droht dem mutmaßlichen Feuerteufel?

Es wäre nicht der erste Feuerteufel in den vergangenen Jahren, der in der Eifel sein Unwesen treibt. Zuletzt beunruhigte eine Serie von Bränden die Menschen zwischen Mauel und Irrel. Die Serie begann im März 2021 und riss im April wieder ab. Dem letzten Feuer der Reihe fiel das Vereinshaus der Reservistenkameradschaft in Irrel zum Opfer.