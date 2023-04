Was war die Brandursache? Nach Feuer: Simonbräu in Bitburg nimmt den Betrieb wieder auf

Die Wirtin der Traditionsgaststätte Zum Simonbräu, Julia Foegen, klingt erleichtert. Nur wenige Tage, nachdem in dem Haus, in dem die Gaststätte untergebracht ist, ein Feuer ausbrach, steht der Wiederinbetriebnahme nichts mehr im Weg. „Es ging glücklicherweise ja alles sehr schnell. Knapp eine Woche nach dem Brand werden wir jetzt schon wieder aufmachen können“, sagt sie. Am Mittwoch konnten die ersten Gäste wieder begrüßt werden.