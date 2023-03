Mehr Platz für Events Umzug in den alten Rossmann: Was gerade mit dem Bulbaum Store in Bitburg passiert

Ein Spaziergang durch die Bitburger Innenstadt kann aktuell mitunter etwas betrüblich sein: Drei Pandemie-Jahre haben sichtbare Spuren im Stadtbild hinterlassen. Zwar gab es auch vor dem Coronavirus schon einige Leerstände in der Hauptstraße, die Situation scheint sich aber überhaupt nicht zu bessern. Neueröffnungen gibt es kaum, alte Leerstände wurden nicht abgebaut. Es gibt allerdings auch endlich mal gute Nachrichten: In das Ladenlokal der vor anderthalb Jahren geschlossenen Rossmann-Filiale kehrt ab Anfang wieder Leben ein. Anders als ursprünglich geplant, wird der neue Bulbaum-Store nämlich nicht am bisherigen Standort eröffnen, sondern stattdessen in den deutlich größeren Räumen der einstigen Drogerie.