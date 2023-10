Comedy Schwarzer Humor mit rotem Faden: Ingo Appelt begeistert Publikum in Bitburg

Michaela Klinkhammer schaut auf die Uhr an ihrem Handgelenk: 19.35 Uhr. Sie verantwortet in der Stadthalle das Marketing und die Programmgestaltung und wartet. Er ist noch nicht da, der Appelt. Die Zuschauer strömen zu hunderten in die bestuhlte Stadthalle. Dann kommt er. Locker und unbekümmert. Der Techniker will ihn einweisen. Da gäbe es noch ein Ersatzmikro, falls…, brauche er nicht, alles klar. 20 Uhr, der Typ steht völlig entspannt auf der leeren Bühne, nur dezente, blaue Längsstreifen erhellen das Dunkel auf schwarzem Hintergrund. Die Kleidung, auch schwarz. Und der Humor?