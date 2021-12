Kommunalpolitik : Kreistagssitzung: Nun also doch in Bitburg

Rüber in die Stadthalle: Dort versammelt sich am Montag der Kreistag. Foto: rh/Photographer: Rudolf Hoeser

Bitburg/Prüm Zu seiner ersten Kreistagssitzung als neuer Bitburg-Prümer Landrat hatte Andreas Kruppert für Montag in die Karolingerhalle Prüm eingeladen. Daraus aber wird nichts, die Versammlung zieht um in die Stadthalle Bitburg. Warum? Weil Corona-Regel nicht gleich Corona-Regel ist.

Andreas Kruppert (CDU) wird die erste Versammlung des Kreistags als frisch gewählter Landrat nun doch in Bitburg leiten, und zwar in der Stadthalle, am Montag, 6. Dezember, 14.30 Uhr. In der Prümer Karolingerhalle, wie zunächst vorgesehen, darf er das nicht.

Der Grund? Die Corona-Regeln. Die Prümer Jugendherberge, zu der auch die Karolingerhalle gehört, ist ein Gastbetrieb. Dort gilt bisher die 2G-Regelung (geimpft oder genesen), von Samstag an greift außerdem die erneute Verschärfung auf „2G plus“ (also: geimpft oder genesen, aber zusätzlich auch getestet).

Für Kreistagssitzungen gilt aber weiterhin das 3G-Gebot – man darf daran, als Fraktionsmitglied oder als Gast, also auch teilnehmen, wenn man keine Impfung vorweisen kann, dafür aber einen aktuellen negativen Corona-Test. Das sei nun einmal, sagt Kruppert, demokratisch so festgelegt, also habe man umdisponiert.