16. und 17. März Beda-Markt 2024 in Bitburg – das ist in diesem Jahr neu

Bitburg · Der Beda-Markt geht in eine neue Runde. Zum 42. Mal werden Handel, Stadt, Bürger und Gewerbe ein Wochenende lang zeigen, was Bitburg zu bieten hat. Was sich dieses Jahr ändert.

29.02.2024 , 16:03 Uhr

Viel los beim verkaufsoffenen Sonntag im Rahmen des Beda-Marktes 2023. Archivbild. Foto: Hoeser Rudolf

Von Frank Auffenberg Redaktion Eifel