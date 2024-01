Zahlen des Standesamtes Das sind die beliebtesten Vornamen für Mädchen und Jungen 2023 in Bitburg

Am Ende des Jahres schaut das Rathaus der Stadt Bitburg nochmal ganz genau auf die vergangenen zwölf Monate. Dazu gehört auch, dass sich das Standesamt einen Überblick darüber verschafft, was es denn so im Jahr 2023 beurkundet hat. Eins vorweg: Das Wort „weniger“ fällt im Bericht aus der Pressemitteilung des Rathauses der Stadt Bitburg ziemlich häufig.