Klima-Demos : Bitburg, Daun und Prüm machen mit

Fridays-for-Future-Demo in Daun. Foto: TV/Mario Hübner

Bitburg/Daun/Prüm (sts/de) Weltweite Bewegung ist auch in der Eifel angekommen: Schüler und sonstige Interessierte sind dem Aufruf der jugendlichen Klimaaktivisten von „Fridays for Future“ gefolgt und haben im August in Daun an der Demonstration für eine Klimawende teilgenommen (siehe Foto).

In Bitburg wird seit April freitags demonstriert und im November gab es dann auch die erste Klima-Demo in Prüm.