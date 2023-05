Standortwechsel Wer in den alten Lidl in Bitburg einzieht

Bitburg · Im ehemaligen Lidl in der südlichen Saarstraße in Bitburg sind die Handwerker zugange. Seit dem Umzug des Discounters weiter in Richtung Stadtmitte stand das Gebäude leer. Jetzt wird am alten Standort kräftig gebaut, um die Immobilie für die neue Mieterin bezugsfertig zu machen.

Neue Mieterin ist die DHL Paket GmbH. Der Paket- und Brief-Express-Dienst der Deutschen Post verlegt seinen Bitburger Zustellstützpunkt in das ehemalige Lidl-Gebäude, weil das Gebäude nach dem Umbau besser zu den Bedürfnissen passe als die bisherige Unterkunft. „Wir hübschen uns auf“, sagt ein Unternehmenssprecher. Technisch wird das ehemalige Discounter-Gebäude mitsamt seinem Gelände so weit hochgerüstet, dass DHL einen komplett auf E-Mobilität ausgerichteten Fuhrpark von dort betreiben kann. Hier geht es zur Bilderstrecke: Paketdienst zieht nach Umbau im alten Lidl ein