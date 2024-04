Luxusimmobilien Gleich drei Villen stehen in Bitburg zum Verkauf

Ein Schloss? Eine imposante Hofanlage? Oder soll es lieber eine Neubauvilla sein? Interessenten für hochpreisige Immobilien kommen im Eifelkreis auf ihre Kosten. Manchmal abgelegen, dann wieder am Rande eines kleinen Dorfes lassen sich imposante Wohngebäude finden, doch wie sieht es eigentlich in der Kreisstadt selber aus? Gar nicht so schlecht – aktuell werden drei Immobilien angeboten, die an der Millionen-Euro-Grenze kratzen: ein historisches Schätzchen im Herzen der Stadt, eine moderne Villa in Stahl und ein luxuriöses Zweifamilienhaus in ruhiger Randlage.