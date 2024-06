Geht es 2024 los? Bit-Galerie: Diese zwei Mieter haben unterschrieben – und es gibt weitere Interessenten

Kaufen, wohnen, ausgehen: So soll die Bit-Galerie an der Ecke Trierer Straße/Karenweg aussehen – links der Haupteingang gegenüber der Fußgängerzone, in der Mitte das Straßenbild entlang des Karenwegs und rechts die Ansicht vom Beda-Platz gesehen aus. Dort soll auf den Terrassen und Balkonen Platz für Gastronomie entstehen.

Foto: Render-Vision/cfw architekten/Faco Immoblien GmbH/Bts Schenk GmbH