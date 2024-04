In Bitburg Edith-Stein-Sporthalle nach mehr als vier Jahren wieder geöffnet

Bitburg · Im Jahr 2020 wurden die Arbeiten am ersten Bauabschnitt aufgenommen, nun ist die Edith-Stein Sporthalle wieder in Betrieb. Was alles gemacht wurde und ab wann Sportvereine die Halle wieder nutzen dürfen.

02.04.2024 , 07:35 Uhr

Nach vier Jahren Generalsanierung ist die Edith-Stein Sporthalle wieder geöffnet. Foto: TV/Thomas Konder

Von Frank Auffenberg Redaktion Eifel