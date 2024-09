International bekannt Schon gewusst? Er ist die berühmteste Persönlichkeit aus Bitburg

Die Karriere des Schauspielers endet übrigens nicht mit „Im Rausch der Tiefe“. Barrs Zusammenarbeit mit dem dänischen Regisseur Lars von Trier führt zu weiteren Erfolgen. 1991 spielt er in dem Thriller „Europa“ die Hauptrolle und arbeitet in den folgenden Jahren regelmäßig mit von Trier zusammen. Neben seiner Schauspielkarriere entschließt sich Barr, selbst als Regisseur tätig zu werden und führt in verschiedenen Projekten Regie. Von 2018 bis 2020 übernimmt er eine Rolle in der deutsch-luxemburgischen Fernsehserie „Bad Banks“. Zuletzt spielte er 2023 in dem US-Film „The Pod Generation“, der Anfang Januar dieses Jahres in den deutschen Kinos anlief.