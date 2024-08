Besuch Erdorf: Der kleine Bitburger Stadtteil mit dem großen Vorteil

„Moin Walter“, grüßt der Erdorfer Ortsvorsteher Werner Becker einen vorbeigehenden Herren. Über diesen, Nachnamen Ewen, hätte auch kürzlich was in der Zeitung gestanden, er rette den Reihsdörfer Hof, ein altes Hotel. Kurzer Smalltalk. Becker sagt, er habe gerade ein Gespräch mit jemandem von der Zeitung. Ewen will nicht stören. „Da muss man dahinter bleiben“, sagt er und geht weiter.