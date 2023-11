Ekliger Vorfall Anwohner empört: Fäkalien, Müll und Graffiti auf Spielplatz in Bitburg

Bitburg · Vandalismus gehört leider zum Alltag in einer Kommune. Was sich allerdings vor knapp einem Monat auf einem Spielplatz in Bitburg abgespielt hat, erreicht neue Dimensionen: Unbekannte haben dort unter anderem ein Spielgerät mit Kot besudelt.

15.11.2023 , 08:03 Uhr

Die Rutsche ist beschmiert und mit Kot besudelt. Foto: TV/Ulrich Papschick

Von Frank Auffenberg Redaktion Eifel

Ob Glasscherben unter Parkbänken, Müll in Gebüschen oder hässliche Schmierereien – auch die Stadt Bitburg muss immer wieder Zerstörungen und Verunreinigungen auf Spielplätzen, in Parkanlagen aber auch im ganz normalen öffentlichen Raum beklagen. Anfang Oktober allerdings kam es auf dem Spielplatz in der Albert-Neß-Straße zu einem Zwischenfall, der seinesgleichen sucht. Der TV-Leser Ulrich Papschick aus Bitburg hat auf den Vorfall hingewiesen.