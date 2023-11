Vorfall in Bitburg Polizei sucht erst vier Monate nach Diebstahl mit Fahndungsfotos – wieso die Verzögerung?

Es ist ein Montag in Bitburg. In der Deichmann-Filiale in der Saarstraße greifen zwei Frauen zu. Ihr Ziel: die Handtasche einer Frau. Die Beute: ein Handy, in dessen Hülle sich zwei Kreditkarten befinden. Diese benutzen die Frauen später in mehreren Geschäften zum kontaktlosen Bezahlen. Das Problem der beiden Damen: Sie werden dabei nach Angaben der Polizei von Überwachungskameras gefilmt.