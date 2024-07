58. Auflage Bitburgs Folklore-Festival verändert sich immer wieder

Videokonferenzen, Hygienemasken und Homeoffice – auch wenn die Corona-Pandemie längst abgeklungen ist, ein paar Dinge, sind noch heute mehr oder weniger allgegenwärtig. Kaum jemand zuckt noch zusammen, wenn er mit ihnen konfrontiert wird. An anderer Stelle schlägt sich die Pandemie bis heute weiter durch: So wird beispielsweise das Europäische Folklore-Festival auch in seiner 58. Auflage als Sommerfestival von Freitag, 12. Juli, bis Montag, 15. Juli, ausgerichtet.