Besser als ihr Ruf Wenn in Bitburg die Blase drückt: Wie steht es um die öffentlichen Toiletten in der Stadt?

Bitburg · Die Bedürfnisanstalten der Stadt Bitburg hatten lange keinen guten Ruf. Entweder wurden sie immer wieder zerstört – wie am ZOB – oder so stark verunreinigt, dass sie wie am Beda-Platz letztlich komplett geschlossen werden mussten. Doch wie sieht es heute aus? Wohin, wenn man mal musst?

11.01.2024 , 07:51 Uhr

Die öffentliche Bedürfnisanstalt am Platz "Grüner See" wurde zwar nicht generalsaniert, die Anlage ist aber in einem zufriedenstellenden Zustand. Foto: TV/Frank Auffenberg

Von Frank Auffenberg Redaktion Eifel

