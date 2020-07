Bitburg : Bitburg fürchtet millionenschweren Einbruch der Gewerbesteuern

Bitburg Weniger Einnahmen, höhere Verluste: Corona trifft auch Bitburgs Stadtkasse.

Aber nicht nur bei Bitburger, auch bei vielen anderen Betrieben dürfte die Corona-Krise auf den Umsatz drücken. „Die wirtschaftlichen Folgen der Pandemie treffen uns auch in der Stadt Bitburg“, sagt Bürgermeister Joachim Kandels. Ursprünglich hat die Stadt für 2020 mit Gewerbesteuereinnahmen von 15 Millionen Euro kalkuliert. Doch das wird nicht zu halten sein.

Resolution der Bitburger Stadtrats : Bund und Land sind in der Pflicht

„Derzeit verzeichnen wir Einbußen von rund fünf Millionen Euro“, sagt Kandels. Ob es dabei bleibt, es schlimmer oder vielleicht auch besser werde, könne im Moment keiner sagen. Immerhin: Auch Bitburg, sagt Kandels, werde vom Rettungspaket von Bund und Land profitieren. Er rechnet mit rund 2,2 Millionen Euro an Zuschüssen. Dennoch sei die finanzielle Lage für die Kommunen „sehr ernst“.

Der Bürgermeister hat eine Haushaltssperre verhängt. Das heißt: Rund 1,2 Millionen Euro sollen an Sach- und Dienstleistungen sowie weiteren laufenden Kosten eingespart werden. An den vorgesehen Investitionen in Höhe von insgesamt zehn Millionen Euro wird aber festgehalten. Keins der geplanten Projekte – ob Kita-Neubau oder Erweiterung der Südschule – soll unter den Tisch fallen.