Naherholungsgebiet : Bitburg gestaltet einen neuen Park – Im zweiten Anlauf klappt es mit dem Wäldchen

Bitburg Die Neugestaltung des Bitburger Naherholungsgebiets ist mit 950 000 Euro jetzt 200.000 günstiger als bei der jüngsten Beratung – und es gibt Spenden von über 100.000 Euro. Da stimmt dann auch der Stadtrat zu. Kritik gibt es dennoch.

Das könnte richtig schön werden. Ein kleiner Park mitten in der Stadt. Alter Baumbestand, ergänzt um neue, regionaltypische Bäume. Blumen, Bänke, Wasser und ein Spielplatz. Mittendrin ein Kiosk, wo es einen Kaffee oder eine Limo gibt, ein Brötchen oder auch eine Zeitschrift. In so einem Park, davon ist Ralf Mayeres überzeugt, würden sich viele Menschen gerne aufhalten. Zumal, wenn dort mit einem Bouleplatz sowie einem Mehrgenerationengarten zusätzliche Anziehungspunkte geschaffen werden. Und genau das alles sieht das Konzept des städtischen Projektleiters vor.