19 Menschen im Krankenhaus Großeinsatz wegen Wühlmaus-Gift könnte für Gärtnerin noch Konsequenzen haben

Eigentlich soll das Mittel Polytanol zur Vertreibung von Wühlmäusen direkt in die Bauten der Wühlmäuse eingebracht werden. Statt es direkt in die Gänge zu kippen, hat eine Hausbesitzerin im Neubaugebiet Monental in Bitburg die Chemikalie in einem Hochbeet verteilt. Mit fatalen Folgen: 19 Menschen mussten nach dem von der unbedachten Gärtnerin ausgelösten Großeinsatz von Polizei, Rettern und Feuerwehr vorsorglich in ein Krankenhaus gebracht werden. Wie die Polizei nun mitteilt, könnte ihre Gartenarbeit für die Hausbesitzerin noch Konsequenzen haben.