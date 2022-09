Es gibt noch Karten : Talkshow „Einblicke Regional“ geht nun endlich in die erste Runde

Michael Dietzsch hat im Sommer den Vorsitz der Dr. Hanns Simon Stiftung niedergelegt. Foto: TV/Dagmar Dettmer

Bitburg Erst musste die Veranstaltung verschoben werden, aber nun ist es so weit: Mit „Einblicke Regional“ feiert am Sonntag, 18. September, das neue Talkformat mit Herbert Fandel im Haus Beda in Bitburg seine Premiere. Es ist der Ableger eines bekannten Publikumslieblings.