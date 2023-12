Weihnachten aufs Ohr Diese musikalischen Highlights stehen im Dezember noch in der Eifel an

Besonders feierlich gelingt das im Klosterambiente bei den Himmeroder Adventskonzerten am 17. Dezember, wenn ab 15 Uhr Hannah Schlubeck bei „Charms of Christmas“ die Panflöte spielt. Am 2. Weihnachtsfeiertag, 15 Uhr, laden dann Wolfgang Valerius an der Orgel und Sopranistin Eva Maria Leonardy zum Himmeroder Weihnachtskonzert in die Kirche ein. Zum Jahresausklang spielt Organist Wolfgang Valerius am 31. Dezember, 15 Uhr, bei seinem Orgelfeuerwerk Musik, die berührt.