„Mittelstand macht mobil“ Hubert Aiwanger bei Protestaktion – Demo oder Wahlkampf in Bitburg?

Bitburg · Bei der erneuten Kundgebung von „Mittelstand macht mobil“ am Samstag in Bitburg zeigt sich vor allem eine (Partei-) Farbe: Orange. Die anderen machen an dem Tag demo-technisch lieber blau. Und bei den Bauern fragt man sich langsam, wer hier eigentlich für wen spricht. Eine kommentierende Analyse.

16.02.2024 , 10:39 Uhr

„Hubsi“ am Humpen – und sein Herz schlägt orange: Hubert Aiwanger nutzt die Chance, gleich zweimal in Bitburg zu sprechen. Foto: dpa/Daniel Löb

Bei der Demonstration unter dem Motto „Mittelstand macht mobil“ am Samstag in Bitburg (Beginn: 18 Uhr, Robert-Schuman-Platz) dürften die Vertreter der Freien Wähler auf der Bühne weitgehend unter sich sein.