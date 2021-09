Gastronomie : Nach Blitz-Auszug der Pizzeria: Bitburg hat neues italienisches Restaurant in der Fußgängerzone

Handarbeit als Alleinstellungsmerkmal: Im Il Maestro setzen Chefkoch Ingo Vogel und seine Partnerin Svenja Trierweiler auf handgemachte Nudeln und Gnocchi und handgemachte Focaccia und Pizza. Und zum Espresso gibt’s leckere Cantuccini - ebenfalls aus eigener Herstellung. Foto: TV/Frank Auffenberg

Bitburg Während an anderen Stellen Geschäfte und Lokale schließen, wurde ein Leerstand in der Bitburger Innenstadt mit neuem Leben gefüllt. In einer ehemaligen Pizzeria wird nun authentische italienische Küche serviert.