Bundesparteitag der Freien Wähler in Bitburg Neuer Bundesvize Joachim Streit macht dicke Backen: „Erst nehmen wir Brüssel, dann Berlin!“

Der Freien-Landtagsabgeordnete und ehemalige Eifelkreis-Landrat Joachim Streit kandidiert bei der Europawahl in diesem Jahr auf Listenplatz drei. Bislang haben die Freien Wähler zwei Abgeordnete im EU-Parlament. Streit gab in Bitburg das Ziel aus, die Zahl der EU-Mandate zu verdoppeln und anschließend in den Bundestag einzuziehen. Dort sind die Freien Wähler bislang nicht vertreten, sie wollen aber bei der nächsten Wahl 2025 antreten. „Erst nehmen wir Brüssel, dann Berlin!“, sagte Streit in Anlehnung an ein Lied von Leonhard Cohen.