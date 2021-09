Meinung : Innenstädte neu denken

Ein Geschäft schließt, der Aufschrei ist groß. Dabei ist die Rechnung einfach. Hätte es genug Menschen gegeben, die in diesen Läden für ausreichend Umsatz gesorgt hätten, würde sich der Betrieb rentieren.

Wer will, dass die Innenstadt lebendig bleibt, sollte dort einkaufen. Hier ist jeder mitverantwortlich. Auch, wenn die Schließung der Rossmann-Filiale ein Verlust für Bitburgs Fußgängerzone ist: Aus Sicht des Konzerns ist die Entscheidung schlüssig. Der Großteil der Kunden will eine größere Auswahl, was nur auf größeren Flächen geht und das bitte mit Großparkplatz direkt nebenan.