Sicherer Schulweg Elterntaxis werden immer mehr zum Problem: Kiss&Go-Zonen sollen Chaos vor Schulen verhindern

Bitburg · Wenn am Montag die Schule wieder beginnt, starten sie wieder: Die Elterntaxis. Viele Schüler werden mit dem Auto zur Schule gebracht. Und das sorgt vielerorts in der Region für Chaos und gefährliche Situationen. In Bitburg hat man eine Idee, wie man auf Elterntaxis reagiert.

01.09.2023, 14:26 Uhr

Vor einigen Schulen werden spezielle Eltern-Haltstellen eingerichtet. Foto: dpa Foto: dpa/Sebastian Kahnert

Man kennt es von Flughäfen: Dort gibt es sogenannte Kiss&Fly-Parkplätze. Man kann dort kurz (kostenlos) parken, wenn man jemanden zum Flughafen bringt, das Gepäck ausladen und sich dann (eventuell per Küsschen) verabschieden.