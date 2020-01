Ratsdiskussion : Stadt Bitburg kommt wegen parkender Autos teils der Kehrpflicht nicht nach

BITBURG In einigen Straßen Bitburgs kommt die Stadt aufgrund parkender Autos ihrer Kehrpflicht nicht nach. Ein temporäres Halteverbot soll für Abhilfe sorgen.

„Durch die städtische Satzung ist geregelt, wo in der Stadt gekehrt wird und wie die entsprechenden Anwohner dafür belastet werden. In einigen Straßen stehen stets Dauerparker, die ordnungsgemäßes Kehren kaum möglich machen“, heißt es in dem Antrag, der dem Stadtrat vorliegt. Es könne ja nicht sein, dass die Bürger Beiträge zahlten, dafür aber keine Gegenleistung bekämen, meint CDU-Mitglied Thomas Mutsch, der es in diesem Zusammenhang auch für wenig zielführend hält, mit Zetteln an er Windschutzscheibe Autofahrer darauf hinzuweisen, während der Kehrzeiten woanders zu parken.