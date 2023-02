Junge Könner lesen in Bitburg : Die jungen Eifeler Lektüreprofis

Bitburg Starke Auftritte beim Vorlesewettbewerb: Junge Talente überzeugen beim Kreisentscheid in Bitburg – und die Siegerin setzt sich knapp durch.

Beim Vorlesewettbewerb des Deutschen Buchhandels sind die Siegerinnen und Sieger der Schulentscheide jetzt auf Kreisebene in Bitburg angetreten. Am Ende setzte sich Eileen Neimanns von der St.-Matthias-Schule knapp durch.

Diesmal war Louana wieder dabei – als Mitglied der Kreis-Jury. Es traten an: Max Pirotte, ebenfalls vom Regino Gymnasium Prüm, Carla Heinisch (Kaiser-Lothar-Realschule plus in Prüm), Luca Gierenz (Vinzenz-von-Paul-Gymnasium Niederprüm), Eileen Neimanns (St. Matthias-Schule Bitburg), Hassan Mustapha und Mia Steffen (Realschule Plus Bitburg), Lena Heinrichs (Franziskus Grund- und Realschule Irrel), Jasmin Hotz (Grund- und Realschule plus Neuerburg) und Nikol Dimitrova vom St.-Josef-Gymnasium in Biesdorf.