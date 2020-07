Polizei : Mann greift Frau mit Kind an: Zeugen gesucht

Bitburg (red) Ein Mann hat am Freitag, 19. Juni, eine Frau und ein Kind angegriffen. In der Trierer Straße, in Höhe der Kreisverwaltung/St. Maximin-Apotheke, packte der Mann eine Mutter und ihre zwölfjährige Tochter, wodurch das Kind sogar auf die Fahrbahn geriet. Ein Autofahrer hatte angehalten und den Täter von weiteren Angriffen abgehalten.