Blaulicht : Mit Pistole im Hosenbund: Mann bedroht Passanten in Bitburg

Foto: dpa/Carsten Rehder

Bitburg Ein Mann soll am Samstagabend mit einer Pistole im Hosenbund vor einem gut besuchten Café in der Mötscher Straße in Bitburg gestanden und herumgeschrien haben.

Das ist der Polizeiinspektion Bitburg um 19.42 Uhr am Samstag per Notruf gemeldet worden. Außerdem solle der Mann dem Anrufer gedroht haben, indem er sein T-Shirt nach oben zog, um die Pistole zu zeigen, und die „Kopf ab“-Geste mit seiner Hand am Hals machte.

Als die Polizisten vor Ort eintrafen, konnten sie den 35-Jährigen stellen. Der widersetzte sich laut Polizei der Festnahme, konnte aber überwältigt werden. Die Schusswaffe habe der Mann zugriffsbereit im Hosenbund getragen.

Die Waffe wurde sichergestellt, es handelt sich nach Angaben der Polizei um eine CO 2 -Pistole. „Der merklich alkoholisierte Mann wurde in Gewahrsam genommen“, heißt es in der Pressemitteilung der Polizei weiter.