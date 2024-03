Schalen fallen im Sekundentakt Die Bitburgerin Maria schält 250 Kilo Kartoffeln – Tag für Tag

Die Schalen fliegen im Sekundentakt in den großen Eimer – zack, zack, schneller als man schauen kann. Rund 250 Kilogramm Kartoffeln – manchmal sind es sogar noch ein paar mehr – schält die 59-jährige Bitburgerin Maria jeden Tag. Zehn bis elf große Säcke, das ist das Arbeitspensum in ihrer normalen Schicht. Neben ihr sind noch zwei weitere Mitarbeiter bei Alko- Frucht in Bitburg damit beschäftigt, jedoch nicht in dem Ausmaß wie Maria.