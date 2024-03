Sie setzt auch auf Instagram & Co. Wie die Bitburger Gastronomin Simone Billen allen Krisen trotzt

Es ist zehn Uhr an einem ganz normalen Mittwochmorgen. Zufrieden lächelt Simone Billen in den Gastraum ihres Restaurants „Simis“ in der Mötscher Straße in Bitburg. Fast alle Tische sind zum Frühstück besetzt. Bestellung für Bestellung wird aus der Küche herausgetragen. „Um diese Uhrzeit können wir uns so gut wie nie beschweren“, sagt die Gastronomin und lächelt zufrieden. Dabei seien die Bedingungen in den vergangenen Jahren wahrlich nicht die günstigsten gewesen. „Ich will nicht klagen, aber es ist schon alles etwas schwieriger als noch vor ein paar Jahren.“