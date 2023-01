Hinweis eines Lesers : „In 30 Jahren noch nicht erlebt“ – Bitburger kriegt nur einmal die Woche seine Post

Zusteller wie hier auf dem Symbolfoto werden aktuell auch in Bitburg gesucht. Foto: dpa/Soeren Stache

Bitburg Ein Leser aus Bitburg beschwert sich darüber, dass er seit rund drei Wochen nur sehr unregelmäßig Briefe und Co. zugestellt bekommt. Was sagt die Deutsche Post dazu? Woran liegt’s?

Briefkasten auf, leer. Einen Tag später: Briefkasten auf, wieder leer. Und wieder. Und wieder. Nicht mal Werbung – ungewöhnlich. Irgendwas schickt irgendwer doch gefühlt immer, oder? Nun, zur Post gehören drei Parteien. Da sind Absender und Empfänger, klar. Aber mittendrin ist die entscheidende Person, der Zusteller. Und an diesem Punkt gibt es aktuell in Bitburg Probleme. Auf diese machte uns ein Leser aufmerksam. „So etwas habe ich in 30 Jahren noch nicht erlebt“, teilte er uns mit.

Was er meint: Seit Mitte Dezember vergangenen Jahres wird die Post bei ihm nicht regelmäßig zugestellt. Nicht regelmäßig heißt in diesem Fall, dass er teilweise im Dezember nur an zwei statt sechs Tagen Post erhielt. Er vermutete, dass am Post-Stützpunkt in der Bitburger Güterstraße „unhaltbare Zustände“ herrschen würden. Der Mann beschwerte sich bei der Bundesnetzagentur, erhielt jedoch zunächst keine Antwort. Die Post kam weiterhin unzuverlässig, anstatt 18 gab es innerhalb von drei Wochen nur drei Zustellungen. Zeit, herauszufinden, woran das liegt.

Lesen Sie auch Mehr als nur Dienst nach Vorschrift : Sie kennen jeden und können schweigen: Zwei Briefträger erzählen von 50 Jahren bei der Post

Personalprobleme bei der Deutschen Post

Wir fragen bei der Deutschen Post nach. Heinz-Jürgen Thomeczek von der in Frankfurt sitzenden Pressestelle teilt mit, dass man keine grundsätzlichen Probleme an diesen Orten feststellen könne. Aber, sagt er weiter, man habe „einige Ausfälle in Zusammenhang mit der bundesweiten Erkältungswelle“ gehabt. „Sofern nicht alle Bezirksbereiche bedient werden können, werden dennoch Sendungen priorisiert in diesen Bereichen zugestellt“, sagt Thomeczek weiter. Eine Zeitverzögerung könne durchaus möglich sein. „die internen Prozesse stellen jedoch sicher, dass keine tagelangen Verzögerungen entstehen sollten.“

Das, was Thomeczek schildert, klingt nach Personalmangel. Das deckt sich mit den Zuständen an anderen Standorten. So berichtete das Magazin „Der Spiegel“ unter anderem Ende Oktober über die mühsame Rekrutierung von Personal bei der Deutschen Post. In Verbindung mit einer hohen Zahl an Krankheitsfällen sorge das dafür, dass der Briefkasten immer mal wieder leer bliebe. Das Magazin zitierte den Betriebschef des Post- und Paketgeschäfts, Thomas Schneider, damit, dass die Lage auf dem Arbeitsmarkt derzeit „sehr angespannt“ sei. Es sei „schwieriger, gute Leute zu finden“. Auch seien Beschäftigte, die während des Corona-Lockdowns zur Post gewechselt sind, wieder in ihre früheren Berufe zurückgekehrt, fügte Schneider laut „Spiegel“ hinzu. Auch in Bitburg wird gesucht, sagt Heinz-Jürgen Thomeczek: „Wir sind auf der Suche nach Verstärkungen.“