Ärzte der Uniklinik Köln konnten Eifeler Wohnungslosen nicht retten : Obdachloser stirbt nach Brand in Bitburger Unterkunft

Bitburg Nach Wochen im Koma ist ein Eifeler Obdachloser vergangene Woche seinen Verbrennungen erlegen. Dies teilte die Wittlicher Kriminalinspektion erst am Dienstagmittag mit.

Die schweren Verletzungen hatte sich der Mann Anfang März bei einem Brand in der Bitburger Obdachlosenunterkunft zugezogen (der TV berichtete mehrfach). Er war offenbar mit einer noch glimmenden Zigarette im Bett eingeschlafen. Und hatte so ein Feuer in dem Haus in der Mötscher Straße ausgelöst.