Bitburg will eine Polizeischule in der Housing ansiedeln

Allein 44 solcher Blocks stehen in der Housing. Foto: klaus kimmling

Bitburg Noch ist nichts entschieden. Die Kreisstadt setzt alles daran, ein Ausbildungszentrum für angehende Bundespolizisten zu bekommen.

Für Bitburg wäre es ein Gewinn. In der Kreisstadt könnte eine Polizeischule entstehen, in der junge Anwärter der Bundespolizei ausgebildet werden. Etwa 2000 bis 2500 Auszubildende würden die Schule besuchen. Hinzu käme das Lehrpersonal. Eine Menge Menschen, die Handel und Gastronomie beleben könnten.

Vor allem aber wäre eine solche Polizeischule eine Perspektive für einen Teil des Housingareals, das die Stadt zusammen mit Kreis und Verbandsgemeinde im Zweckverband Flugplatz entwickeln möchte. Das hat der Stadtrat in seiner letzten Sitzung 2019 entschieden – und damit die Weichen für 2020 gestellt.

Das Thema wurde in den letzten Ratssitzungen immer mal wieder am Rande erwähnt. Auf TV-Nachfrage bestätigt Bürgermeister Joachim Kandels, dass die Pläne recht konkret seien, aber noch offen ist, ob Bitburg am Ende überhaupt den Zuschlag bekommt: „Die Bundespolizei hat bei der Bundesanstalt für Immobilienaufgaben Liegenschaftsbedarf zur Schaffung eines Ausbildungszentrums der Bundespolizei angemeldet.“